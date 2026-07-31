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O antigo defesa-central Franco Baresi morreu aos 66 anos, anunciou esta sexta-feira o AC Milan, clube onde passou toda a carreira profissional e pelo qual se tornou uma das maiores figuras da história. “Toda a história do AC Milan está em lágrimas após a morte de Franco Baresi”, afirmou o clube italiano.

Baresi era considerado um dos jogadores mais marcantes da era dourada do futebol italiano, tendo representado o AC Milan durante 20 anos e assumido a braçadeira de capitão durante 15 temporadas. Ao longo da carreira, conquistou seis títulos de campeão italiano e três troféus europeus de clubes, escreve o The Guardian.

O antigo internacional italiano tinha sido submetido, no ano passado, a uma cirurgia para remover um nódulo pulmonar. Segundo o AC Milan, onde exercia funções como vice-presidente honorário, Baresi recebeu posteriormente tratamento de recuperação acompanhado por um especialista em oncologia.

Em fevereiro deste ano, o antigo defesa participou na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina, como um dos transportadores da chama olímpica, ao lado de Giuseppe Bergomi, antigo jogador do Inter de Milão e da seleção italiana, com quem protagonizou uma longa rivalidade dentro dos relvados.

A ligação de Baresi ao AC Milan começou ainda no início da carreira e manteve-se até à sua retirada dos campos, em 1997. O antigo defesa permaneceu no clube mesmo durante duas descidas à Serie B, no início dos anos 1980, ajudando a equipa a regressar ao principal escalão do futebol italiano em ambas as ocasiões.

No final da carreira, o AC Milan retirou a camisola número 6 que Baresi utilizava, tornando-o o primeiro jogador da história do clube a receber essa homenagem.

Pela seleção italiana, Baresi integrou a equipa que conquistou o Campeonato do Mundo de 1982 e foi capitão na final do Mundial de 1994, perdida frente ao Brasil no desempate por grandes penalidades. Nessa partida, o defesa falhou uma das grandes penalidades da Itália, depois de ter disputado os 120 minutos do encontro apenas 25 dias após uma cirurgia ao joelho.

Ao serviço da seleção italiana, Baresi somou 81 internacionalizações e foi uma das referências defensivas da equipa durante quase duas décadas. No AC Milan, tornou-se a pedra basilar de uma defesa histórica, liderando uma linha composta por jogadores como Paolo Maldini, Alessandro Costacurta e Mauro Tassotti.

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