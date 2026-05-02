Em comunicado, a família confirmou a morte do antigo piloto "em paz e rodeado dos seus entes queridos".
O italiano, nascido em Bolonha, começou nos karts, chegando à F1 em 1991, pilotando pela Jordan, tendo passagens pela Minardi, Lotus e Williams. Depois de sair da F1, Zanardi foi para os Estados Unidos da América, onde competiu na competição CART/IndyCar, tendo conquistado dois campeonatos, em 1997 e 1998.
Em 2001, a competir na categoria, na pista de EuroSpeedway Lausit, Zanardi sofreu um acidente. Zanardi foi submetido a diversas cirurgias de emergência e precisou de amputar as pernas do joelho para cima. Depois do acidente, Zanardi voltou a competir nos carros, com corridas de turismo e de resistência.
Paralelamente, Zanardi começou a competir no ciclismo a partir de 2007, tendo ganho quatro medalhas de ouro e uma de prata nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, e 2016, no Rio de Janeiro.
Em 2020 voltou a ser vítima de um grave acidente, quando foi atropelado por um camião durante uma prova de Paraciclismo, na região da Toscana, em Itália. O acidente colocou um ponto final na vida desportiva do italiano, que só saiu de coma em 2021 e passou os últimos anos em casa, junto da família.
