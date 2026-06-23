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"Esta é uma competição que exige esse sangue frio, sentido de compromisso, responsabilidade e este é um grupo magnífico. Este conjunto de jogadores está com um espírito de equipa, de missão, absolutamente fantástico. Portanto, temos todas as razões para continuar a apoiá-los, a vibrar com eles e entusiasmar os adeptos do futebol", começou por dizer Luís Montenegro.

"Eu levo daqui uma ideia muito forte: a seleção portuguesa de futebol consegue ter à sua volta toda a comunidade portuguesa, os luso-descendentes, mas muitos estrangeiros, de muitas nacionalidades, que aderem à seleção portuguesa porque gostam do futebol que praticamos e das pessoas. Isso é um motivo para estarmos ainda mais orgulhosos do caminho destes heróis do mar", acrescentou.

"Aquilo que lhes tinha para dizer, disse em Lisboa antes de virem. Eles interpretam de uma forma absolutamente incrível a responsabilidade de representar Portugal. É inspirador para aquilo que temos para fazer nas outras atividades em que temos responsabilidades", afirmou o chefe do Governo.

"O Cristiano Ronaldo vive nesta pressão há mais de duas décadas. Ninguém como ele saber gerir do ponto de vista emocional, motivacional também, como um dos membros da equipa que entra em campo e está na preparação desta jornada. Eu sinto que ele soube analisar o desempenho no primeiro jogo da nossa equipa. Teve a seriedade e honestidade de confessar que no primeiro jogo estivemos à beira de ganhar, mas também de o perder", analisou Montenegro.

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