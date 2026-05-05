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Em comunicado, a equipa Rokit BMW confirmou que piloto português sofreu uma concussão, fraturas na omoplata e costelas, além de lesões nos tendões do ombro esquerdo, depois de cair na corrida da Superpole, no circuito de Balaton Park, na Hungria.

“Agora vou concentrar-me na minha recuperação para regressar à equipa o mais depressa possível”, disse o piloto de Almada, citado pelo comunicado de imprensa da equipa BMW. Oliveira lembra que, “infelizmente, lesões podem acontecer neste desporto”. “Mas vou concentrar-me em recuperar para voltar a 100 por cento. Claro que estou muito desapontado, porque, com o pódio conquistado no sábado, mostrámos que estamos no caminho certo para o sucesso”, acrescentou.

A equipa concluiu referindo que a avaliação da condição física de Miguel Oliveira vai sendo acompanhada nas próximas semanas e a decisão sobre o regresso à competição será tomada mais perto da prova seguinte.

O português será substituído nesta prova, a quinta do campeonato, pelo neerlandês Michael van der Mark, seis vezes vencedor no campeonato e atualmente a competir no Mundial de Resistência de Motociclismo (EWC) com a BMW.

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