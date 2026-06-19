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O único golo do encontro foi apontado pelo médio Luis Romo, aos 50 minutos, aproveitando um erro defensivo dos sul-coreanos que deixou a bola à mercê do avançado mexicano. A equipa visitante pressionou até ao fim, mas o guarda-redes Raúl Rangel realizou defesas decisivas para preservar a vantagem mínima.

Com esta vitória, o México soma seis pontos em dois jogos, liderando isolado o Grupo A e assegurando matematicamente o primeiro lugar no grupo, independentemente do resultado do último jogo da fase de grupos. A Coreia do Sul, com três pontos, ainda pode garantir a qualificação na última jornada.

A vantagem de terminar em primeiro lugar no grupo é também estratégica, pois o México vai jogar a primeira eliminatória em casa, no Estádio Azteca, a 30 de junho, frente a uma das equipas melhor colocadas entre os terceiros classificados dos grupos C, E, F, H ou I.

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