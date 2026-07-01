A partida começou com cerca de uma hora de atraso devido a uma tempestade, mas os “aztecas” resolveram cedo o encontro. Juliano Quiñonez abriu o marcador aos 22 minutos e Raúl Jiménez, antigo avançado do Benfica, ampliou a vantagem aos 31, garantindo um triunfo seguro da equipa da casa.

Com este resultado, o México segue em frente e junta-se à França e à Noruega, já apuradas para os oitavos de final da competição.

O triunfo tem ainda um peso simbólico para os mexicanos, que historicamente somavam apenas uma vitória em 10 jogos a eliminar em fases finais de Mundiais, um registo que agora melhora perante o seu público.

De novo na Cidade do México, no próximo domingo, o México vai defrontar nos oitavos de final o vencedor do encontro entre a Inglaterra, campeã mundial em 1966, e a República Democrática do Congo.