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O Metropolitano de Lisboa anunciou o encerramento temporário de alguns acessos da estação do Terreiro do Paço, numa medida relacionada com a concentração de adeptos prevista para acompanhar o primeiro jogo de Portugal no Mundial de futebol.

Numa nota publicada na rede social X, a empresa explicou que a decisão foi tomada "por razões de segurança relacionadas com a estreia da seleção nacional de futebol no Mundial de 2026 frente à RD-Congo".

Os acessos da estação do Terreiro do Paço direcionados para a praça e para o Cais das Colunas vão ficar encerrados a partir das 17h30, não sendo ainda indicado um horário para a reabertura.

As autoridades recomendam aos passageiros que utilizem acessos alternativos e que planeiem as deslocações com antecedência, uma vez que poderão existir constrangimentos na zona antes do início da partida.

Portugal defronta a República Democrática do Congo esta quarta-feira, com o encontro marcado para as 18h00 (hora de Portugal continental).

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