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Depois de uma estreia de elevado nível frente à Argélia no Mundial 2026, o internacional argentino confirmou a expectativa que já existia em torno da possibilidade de bater o recorde do antigo avançado alemão. Apesar de ter desperdiçado uma grande penalidade, Messi acabou por escrever mais uma página da história dos Mundiais.

Com o primeiro golo, no encontro frente à Áustria, o argentino passou a liderar isolado a lista dos melhores marcadores da prova, com 17 tentos, deixando para trás Klose (16). Mesmo ao cair do pano, Messi bisou, isolando-se na liderança com 18 golos. Atrás de Klose seguem-se Ronaldo, com 15, e Gerd Müller e Kylian Mbappé, ambos com 14. O francês continua igualmente na corrida ao topo, defrontando ainda hoje o Iraque.

Campeão mundial em 2022, Messi, que atualmente representa o Inter Miami, é também recordista em várias outras categorias da história dos Mundiais, incluindo jogos disputados (28), minutos em campo (2395 à entrada do encontro com a Áustria), número de Bolas de Ouro conquistadas (duas) e vitórias (17), registo em que poderá igualmente ultrapassar Klose durante esta edição.

Entre os futebolistas portugueses, Eusébio continua a ser o melhor marcador em fases finais de Mundiais, com nove golos apontados em 1966, seguido por Cristiano Ronaldo, que soma oito tentos em seis edições da prova, num total de 23 jogos.

Cristiano Ronaldo detém, ainda assim, um feito único, pois é o único jogador a marcar em cinco Campeonatos do Mundo diferentes. A disputar o seu sexto Mundial, o capitão da seleção portuguesa procurará agora melhorar os seus números, depois de um jogo menos conseguido frente ao Congo, no próximo encontro diante do Uzbequistão.

Artigo atualizado às 20h com o segundo golo de Lionel Messi, aos 90+5, no jogo frente à Áustria.