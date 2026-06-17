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Os três golos não serviram apenas para lançar a seleção argentina na defesa do título conquistado em 2022. Serviram, sobretudo, para confirmar que, aos 38 anos, Lionel Messi continua a desafiar a lógica do tempo, a decidir jogos e a quebrar recordes no maior palco do futebol mundial.

Este é já o sexto Mundial da carreira do argentino, numa trajetória iniciada em 2006, na Alemanha, quando marcou pela primeira vez numa fase final diante da Sérvia e Montenegro. Depois de um torneio em branco na África do Sul, em 2010, Messi brilhou em 2014, no Brasil, com quatro golos e a condução da albiceleste até à final, sendo distinguido com a Bola de Ouro, apesar da derrota frente à Alemanha.

No Mundial de 2018, na Rússia, vivido de forma dececionante pela Argentina, acrescentou mais um golo ao seu registo pessoal, ao marcar frente à Nigéria. Mas foi em 2022, no Qatar, que assinou o capítulo mais marcante da sua história mundialista: sete golos, liderança absoluta da equipa e a conquista do tão aguardado título mundial, com nova eleição como melhor jogador do torneio.

Agora, em 2026, Messi volta a ser protagonista. O hat trick frente à Argélia permitiu-lhe alcançar Klose no topo dos goleadores dos Mundiais e deixou-o a apenas um golo de se tornar, isoladamente, o melhor marcador de sempre da competição.

Um feito que parece inevitável e que reforça um legado único, construído ao longo de mais de duas décadas, no palco mais exigente e simbólico do futebol internacional.

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