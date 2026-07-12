Num encontro de enorme intensidade, as câmaras captaram o instante em que o capitão argentino se dirige ao árbitro de forma firme, depois de alegadamente ter sido abordado num tom mais elevado. «Fala bem comigo, não me desrespeites. Eu falei contigo com respeito», terá dito Messi, numa frase que rapidamente se tornou viral e alimentou o debate sobre a relação entre jogadores e árbitros em jogos de alta pressão.

O episódio ganhou ainda mais relevância minutos depois, quando João Pinheiro anulou um cartão amarelo mostrado a Paredes e puniu Breel Embolo por simulação, exibindo ao suíço o segundo amarelo e consequente expulsão. A decisão gerou forte contestação por parte da seleção suíça, que sugeriu que o árbitro poderia ter sido influenciado pelo confronto anterior com Messi. A expulsão de Embolo, num momento decisivo do encontro, tornou-se o principal ponto de discórdia entre adeptos e analistas.

Apesar das críticas, o ex-árbitro alemão Lutz Wagner defendeu a atuação de João Pinheiro, explicando que a decisão se enquadra nas regras da FIFA. Segundo Wagner, tratou-se de um caso de identidade errada e má avaliação inicial da jogada, já que o cartão amarelo tinha sido mostrado ao jogador errado por uma falta inexistente. Assim, foi considerado correto punir a simulação e expulsar Embolo.

O incidente promete continuar a alimentar discussões sobre a influência dos capitães, a pressão exercida sobre os árbitros e o impacto que decisões críticas podem ter no rumo de um jogo de Mundial. Para quem quiser aprofundar a análise, é possível explorar o papel de Messi no encontro ou examinar mais detalhadamente a atuação de João Pinheiro.