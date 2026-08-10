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A primeira jornada da Liga Portugal 2026/2027 deixou sinais diferentes nos três candidatos ao título. O FC Porto, campeão nacional, venceu o Alverca por 2-0 no Dragão e arrancou com três pontos. Sporting e Benfica não foram além de empates, com os leões a deixarem escapar uma vantagem de dois golos diante do Estrela da Amadora (2-2), enquanto as águias empataram em casa com o Académico de Viseu pelo mesmo resultado. Os resultados não alteram, por si só, os planos de mercado, mas podem acelerar algumas decisões nas duas equipas de Lisboa.

FC Porto: ponta de lança e lateral-esquerdo continuam na agenda

O campeão nacional foi o único dos três grandes a começar o campeonato com uma vitória. André Silva e Gabri Veiga marcaram os golos do triunfo sobre o Alverca, num jogo em que Francesco Farioli pôde iniciar oficialmente a defesa do título com uma equipa ainda com margem para alterações.

No mercado, a estratégia portista continua relativamente definida. A SAD identificou duas posições prioritárias, nomeadamente um lateral-esquerdo e ponta de lança. Os dados apontam para uma ofensiva mais forte durante agosto, depois de o clube ter contratado André Silva, João Afonso e Inbeom Hwang para a equipa principal.

A posição de ponta de lança é, neste momento, a que concentra maior atenção. Santiago Giménez voltou a ser associado aos dragões e o cenário ganhou força devido à falta de espaço do mexicano no Milan. Estará em equação um empréstimo com opção de compra, embora o FC Porto tenha outras alternativas e não pretenda entrar em operações financeiramente desajustadas.

A lateral esquerda é a outra lacuna identificada pela estrutura portista. O objetivo passa por encontrar um jogador capaz de aumentar a concorrência no setor sem obrigar o clube a repetir o nível de investimento da época anterior. A SAD tem insistido numa política de maior critério, depois de um mercado anterior com mais de 100 milhões de euros investidos.

O triunfo sobre o Alverca, por isso, não deverá alterar significativamente o plano. O FC Porto já sabia o que procurava antes da jornada inaugural e a resposta dada pela equipa não criou uma urgência nova.

Sporting: o empate pode abrir uma frente inesperada

Em Alvalade, a situação é diferente. O Sporting esteve a vencer o Estrela da Amadora por dois golos, mas permitiu a recuperação da equipa da Reboleira e acabou por dividir os pontos. Rodrigo Zalazar marcou e assistiu Ioannidis, mas a equipa de Rui Borges não conseguiu controlar a vantagem na parte final.

Antes do arranque do campeonato, o mercado leonino parecia praticamente fechado. A estrutura tinha como principais necessidades um lateral-esquerdo para substituir Ricardo Mangas e um extremo para ocupar o espaço deixado por Pote. Nestory Irankunda, contratado ao Watford, é precisamente a solução escolhida para o segundo problema.

O empate, contudo, introduziu uma variável nova, a baliza. O Sporting está a estudar uma eventual investida no mercado por um guarda-redes, depois de a exibição de Rui Silva na Reboleira ter aumentado as dúvidas existentes no clube. O segundo golo do Estrela, que fixou o 2-2, deixou o internacional português numa situação particularmente delicada.

É uma mudança importante face ao plano inicial. Até à primeira jornada, Rui Silva era apresentado como dono da baliza e a chegada de um concorrente era encarada sobretudo como forma de aumentar a competitividade interna.

Agora, o Sporting pode ser obrigado a decidir se mantém a confiança em Rui Silva ou se procura uma alternativa com capacidade para disputar imediatamente a titularidade. O empate não significa que o clube vá necessariamente contratar um guarda-redes, mas coloca uma questão que não estava no topo da lista há poucos dias.

Na defesa também existe margem para alterações. O Sporting perdeu Ousmane Diomande para o Nottingham Forest e tem Eduardo Felicíssimo a ganhar espaço como alternativa no eixo defensivo. Ainda assim, é a baliza que ganhou maior peso depois da estreia.

Benfica: dois problemas já identificados e uma possível terceira frente

Na Luz, o empate com o Académico de Viseu também deixou sinais de alerta. O Benfica chegou a estar em vantagem, mas permitiu que o recém-promovido Académico recuperasse e chegasse ao 2-2. O central Rúben Pereira marcou o primeiro golo viseense e expôs uma das zonas que o clube já identificara como carenciada.

O eixo da defesa é, aliás, uma das prioridades assumidas no mercado. Depois da saída de António Silva para o Bournemouth, o Benfica procura um central. Jonathan Jesus, do Cruzeiro, foi identificado como o jogador escolhido pela SAD, mas a operação esbarrou nas exigências do clube brasileiro.

O processo entretanto tornou-se mais complicado, dado que o Cruzeiro estabeleceu um valor de cerca de 20 milhões de euros e que o Benfica passou a estudar alternativas europeias.

A segunda prioridade é o meio-campo defensivo. João Palhinha continua a ser o nome preferido de Marco Silva para a posição de número 6. O Benfica já estabeleceu contactos com o Bayern Munique e com o jogador, mas a operação permanece difícil devido às exigências financeiras do clube alemão, na ordem dos 25 milhões de euros.

O problema é que Palhinha também está a ser disputado por clubes ingleses, o que torna cada vez mais complexa a possibilidade de um regresso a Portugal.

A estreia na Luz não muda essas prioridades, mas pode reforçá-las. O Benfica sofreu dois golos em casa contra uma equipa recém-promovida e ficou exposto sobretudo em situações de bola parada e na capacidade de controlar o jogo depois de estar em vantagem. Tomás Araújo, capitão no encontro, considerou "impensável" começar o campeonato desta forma e apontou precisamente para a forma como os golos foram concedidos.

Há ainda uma questão paralela na baliza. Anatoliy Trubin pretende deixar o Benfica neste mercado, sobretudo depois de ter perdido a titularidade para Samuel Soares . Uma eventual saída do ucraniano poderia obrigar a uma decisão adicional, sobretudo se a estrutura entender que necessita de outro guarda-redes com experiência para disputar a posição.

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