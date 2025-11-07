Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Portugal defronta a República da Irlanda, em Dublin, em 13 de novembro, às 19h45, e depois recebe a Arménia no dia 16, no Estádio do Dragão, no Porto, às 14h00.

Numa lista composta por 26 jogadores, o principal destaque vai para os regressos do lateral João Cancelo e do médio João Neves aos convocados do treinador espanhol, ambos tinham ficado de fora da convocatória no início do mês de outubro. Carlos Forbs, do Club Brugge, é a grande novidade.

Os convocados de Roberto Martínez:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers) e Rui Silva (Sporting CP);

Defesas: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Al Hilal) (PSG), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting CP), António Silva (SL Benfica) e Renato Veiga (Villarreal);

Médios: João Palhinha (Tottenham Hotspurs), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Matheus Nunes (Manchester City), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting CP) e Bernardo Silva (Manchester City);

Avançados: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Rafael Leão (AC Milão), Carlos Forbs (Club Brugge) Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

