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Depois de uma primeira parte sem golos, Azzedine Ounahi inaugurou o marcador aos 50 minutos e voltou a marcar aos 82, assinando um bis na partida. Já nos descontos, Soufiane Rahimi fechou o resultado, aos 90+8 minutos.

Com este triunfo, a seleção marroquina garante a presença nos quartos de final, onde vai defrontar o vencedor do encontro entre Paraguai e França, marcado para este sábado, em Filadélfia.

No Mundial de 2022, Marrocos alcançou as meias-finais da competição, depois de eliminar Espanha e Portugal, acabando por ser afastado pela França.

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