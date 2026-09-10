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O presidente da Federação Real Marroquina de Futebol, Fouzi Lekjaa, anunciou esta quinta-feira que a final do Mundial de 2030 será disputada no novo Estádio Hassan II, em Benslimane, nos arredores de Casablanca. A FIFA, porém, voltou a garantir que ainda não tomou qualquer decisão sobre o local da final.

Lekjaa fez a declaração durante um encontro político em Bouznika, afirmando que a província de Benslimane terá “a honra” de receber a final da competição. O estádio Hassan II está atualmente em construção e deverá ter capacidade para cerca de 115 mil espectadores, tornando-se um dos maiores recintos de futebol do mundo.

A FIFA reagiu através de um porta-voz e voltou a negar que a sede esteja definida. O organismo internacional afirmou que a decisão será tomada “no devido momento”, contrariando assim a garantia dada pelo responsável máximo do futebol marroquino.

A escolha da final está a ser disputada sobretudo entre Marrocos e Espanha. Do lado espanhol, o Santiago Bernabéu, em Madrid, e o Camp Nou, em Barcelona, são apontados como possíveis palcos, enquanto Marrocos aposta no novo Hassan II para receber o encontro mais importante do torneio.

A polémica ganhou força depois de, em agosto, terem surgido notícias de que Gianni Infantino poderia ter prometido a final a Marrocos em troca de apoio político. Na altura, a FIFA classificou essas informações como “falsas e enganadoras” e garantiu que nenhuma promessa tinha sido feita.

O Mundial de 2030 será organizado principalmente por Portugal, Espanha e Marrocos, com três jogos inaugurais disputados na América do Sul, no Uruguai, Argentina e Paraguai, como homenagem ao centenário da primeira edição da competição. A FIFA ainda não definiu todas as cidades-sede nem o palco da final.

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