A escolha do próximo treinador do Manchester Unnited assume contornos decisivos para o futuro desportivo do clube de Old Trafford, que tem como objetivo imediato o apuramento para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Entre os vários nomes analisados, Marco Silva destaca-se como um dos alvos preferidos, embora a sua nacionalidade represente, ironicamente, um obstáculo adicional, sabe o 24notícias.

A saída de Rúben Amorim, que não conseguiu corresponder às elevadas expectativas criadas à sua chegada, reforçou a sensação de instabilidade crónica no banco do Manchester United. Mais uma vez, o clube viu interrompido um projeto que prometia devolver identidade e competitividade, mas que acabou por sucumbir à exigência da Premier League, sendo Rúben Amorim o 16º treinador nos últimos dez anos em Old Trafford.

Mas é o historial recente que condiciona a abordagem da família Glazer, dona dos red devils, à sucessão. Os proprietários norte-americanos mostram-se cada vez mais cautelosos na escolha de treinadores, sobretudo depois das experiências com técnicos portugueses, soube o 24notícias junto de fonte do clube britânico. José Mourinho, apesar de ter conquistado títulos e de ter devolvido algum pragmatismo competitivo, saiu em rutura com a estrutura, deixando uma herança de divisão interna. Anos depois, Rúben Amorim, contratado há 14 meeses, não conseguiu consolidar um modelo de jogo nem estabilizar resultados, falhando o objectivo de recolocar o United na elite do futebol europeu.

Este duplo insucesso criou reservas claras em relação a uma nova aposta lusa. Nos corredores de Old Trafford, existe a perceção de que o perfil do treinador, mais do que a nacionalidade, é determinante, mas o peso simbólico dos fracassos anteriores influencia inevitavelmente a decisão final. A família Glazer teme que uma terceira escolha portuguesa seja encarada como falta de aprendizagem estratégica, sobretudo num clube que tem sido frequentemente criticado pela ausência de resultados na última década.

Apesar disso, Marco Silva, há dez anos na liga mais competitiva do mundo, surge como um caso particular. O atual treinador do Fulham, amplamente reconhecido pelo trabalho desenvolvido em Inglaterra, construiu a sua carreira recente com base na consistência, na organização tática e numa leitura realista dos recursos disponíveis. Longe do mediatismo e da confrontação pública que marcaram outras passagens, Marco Silva apresenta-se como um técnico de perfil discreto, focado no rendimento coletivo e profundamente adaptado à Premier League.

Essa experiência é um dos fatores que mais seduz Omar Berrada. O diretor-executivo do Manchester United, que também escolheu Rúben Amorim, vê em Marco Silva um treinador capaz de oferecer estabilidade imediata, melhorar o rendimento de um plantel irregular e, ao mesmo tempo, estabelecer uma identidade clara sem provocar choques internos. Para Berrada, a aposta em Marco Silva seria a mais adequada e este ainda tenta convencer os Glazer que nem todos os treinadores portugueses se enquadram no mesmo molde.

Internamente, mesmo além de Berrada, o argumento é claro: Marco Silva não chega como uma promessa emergente nem como uma figura dominante, mas como um gestor de equipas habituado a contextos exigentes e a projetos de médio e longo prazo. Ainda assim, a decisão está longe de ser consensual. A prudência da família Glazer contrasta com a urgência competitiva de um clube que vê os seus principais rivais consolidarem projetos enquanto o United continua à procura de estabilidade.

A sucessão de Rúben Amorim será, assim, mais do que uma simples escolha técnica. Em Inglaterra, os media dizem que esta representará um teste à capacidade do Manchester United em "aprender com os erros do passado e em equilibrar cautela institucional com ambição desportiva". Marco Silva está no topo da lista de preferências, sobretudo para Omar Berrada, mas a sombra das apostas falhadas continua a pairar sobre Old Trafford, num processo que promete prolongar-se.

