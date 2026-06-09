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Em comunicado enviado ao regulador do mercado, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador português para a celebração de um contrato válido por duas temporadas, com uma época adicional de opção, podendo estender-se até 2028/29.

Marco Silva, que estava livre no mercado após a saída do Fulham, regressa assim ao futebol português para assumir o desafio de liderar as águias numa nova fase do projeto desportivo. O técnico conta com um percurso consolidado, tanto em Portugal como no estrangeiro, com várias experiências no futebol inglês.

A escolha de Marco Silva surge num dia marcado por mudanças profundas na estrutura técnica do Benfica, com a saída de José Mourinho, que aposta agora num treinador português para dar continuidade aos objetivos desportivos do clube nas competições nacionais e europeias.

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