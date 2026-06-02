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Durante este período, o técnico português tornou-se o terceiro treinador há mais tempo em funções na Premier League e o quinto em toda a Football League. A passagem pelo clube ficou marcada por vários sucessos, incluindo a conquista do primeiro título de campeão do segundo escalão em 21 anos.

Numa carta aberta dirigida aos adeptos, Marco Silva agradeceu o apoio recebido ao longo das últimas cinco temporadas. O treinador destacou as conquistas alcançadas em conjunto e afirmou que o Fulham ocupará sempre um lugar especial na sua vida, deixando ainda a promessa de regressar a Craven Cottage no futuro.

Também o proprietário do clube, Shahid Khan, agradeceu o trabalho desenvolvido pelo técnico português. O dirigente considerou que Fulham e Marco Silva formaram uma excelente parceria durante cinco épocas, sublinhando, no entanto, que a mudança é inevitável no futebol. Khan revelou ainda que o clube está a preparar a escolha de um novo treinador.

Entre os principais feitos de Marco Silva está a conquista do Championship numa temporada em que a equipa marcou 110 golos e venceu três jogos por 7-0. Após a promoção, o treinador ajudou o Fulham a consolidar-se na Premier League, alcançando um lugar na metade superior da tabela em 2022/23, época que incluiu a primeira vitória sobre o Chelsea em 17 anos.

Nas temporadas seguintes, o técnico conduziu a equipa a mais três classificações de meio da tabela. Sob o seu comando, o Fulham estabeleceu ainda um novo recorde de pontos na Premier League, ao somar 54 pontos em 2025.

O percurso de Marco Silva ficou igualmente marcado pela presença em quatro quartos de final das competições nacionais e pela primeira qualificação da história do clube para as meias-finais da Carabao Cup.

Na despedida, o Fulham destacou o impacto do treinador no clube e deixou-lhe as portas abertas para regressar a Craven Cottage como convidado no futuro.

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