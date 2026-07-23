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Na Suíça, a equipa da casa foi a primeira a marcar, por Aliou Baldé, aos 37 minutos. Os encarnados empataram por Rafa Silva, aos 44 minutos. Mas, na segunda parte a equipa da casa marcou por Tom Gaal, aos 80 minutos.

A segunda-mão disputa-se na próxima quinta-feira, dia 30, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 18h.

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