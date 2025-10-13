Hoje, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o seu homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, pela inédita qualificação do país para um Campeonato do Mundo de futebol, informou esta segunda-feira a presidência.

“O Presidente da República falou, esta noite, com o seu homólogo de Cabo Verde para felicitar a sua seleção de futebol pela inédita qualificação para o Mundial de futebol, felicitando na sua pessoa todos os cabo-verdianos”, lê-se no sítio oficial da presidência.

Cabo Verde qualificou-se esta segunda-feira pela primeira vez para um Mundial, ao assegurar a conquista do Grupo D de qualificação africana com um triunfo por 3-0 frente a Essuatíni.

Na 23.ª edição do Mundial de futebol, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, Cabo Verde pode tornar-se o mais pequeno país a disputar uma fase final, destronando Trindade e Tobago, e o segundo menos populoso, apenas atrás da Islândia.

A seleção cabo-verdiana é a 19.ª seleção a assegurar a qualificação para o Mundial2026, juntando-se aos anfitriões Estados Unidos, Canadá e México.

Cabo Verde é o terceiro estreante a assegurar uma vaga entre as 48 seleções presentes no Mundial2026, juntamente com Jordânia e Uzbequistão, tornando-se na sexta nação africana apurada, depois de Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia e Gana.