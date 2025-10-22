Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A apresentação oficial da prova decorreu esta terça-feira no Salão Árabe, no Palácio da Bolsa, com a presença da vereadora de Desporto, Catarina Araújo, que destacou a importância do evento: “Esta prova é muito importante para os municípios da Frente Atlântica, conseguimos sempre trabalhar em conjunto num desígnio maior: o desporto e as nossas cidades”, afirmou.

Durante a conferência, a presidente do conselho de administração da Ágora realçou que a Maratona do Porto ocupa “um lugar de relevância internacional e nacional, sucesso que é resultado do excelente trabalho da equipa da RunPorto”.

O diretor geral da RunPorto, Jorge Teixeira, lembrou a evolução da prova: da primeira edição, com 321 inscrições, para os atuais mais de 12.500 participantes. “Dia 2 de novembro espero que voltemos a ser muito felizes: quem participa e quem vê”, disse.

O representante do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Dias, acrescentou: “Esta maratona é um exemplo, mais uma vez atinge recordes de participantes e de nacionalidades. Esta prova é muito mais do que um evento desportivo”.

A conferência contou também com a presença dos vereadores do Desporto de Vila Nova de Gaia e Matosinhos, José Guilherme Aguiar e Nuno Matos, respetivamente.

O recorde masculino da Maratona do Porto é de 2:08.58, conseguido em 2021 por Zablon Chumba, do Quénia, enquanto o recorde feminino é de 2:26.58, registado em 2017 por Monica Jepkoech, também queniana. Entre os participantes mais experientes estão António Miranda, com 78 anos, e a norte-americana Maria Shields, de 74 anos.

No dia 1 de novembro, às 15h30, na Igreja de S. Pedro de Miragaia, realiza-se a tradicional missa de bênção dos maratonistas.

A partida da maratona está marcada para as 8 horas de 2 de novembro, junto ao Sea Life, incluindo ainda uma corrida de 10 km e uma caminhada de 6 km. A prova é organizada pela RunPorto, com o apoio do Município do Porto, através da Ágora.

Os automobilistas e cidadãos devem ter atenção aos condicionamentos de trânsito que a prova vai provocar, consultáveis em tempo real na Plataforma de Trânsito do Município do Porto.