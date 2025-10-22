A 21.ª edição da Maratona do Porto, marcada para 2 de novembro, vai encher as ruas da cidade com milhares de atletas vindos de todos os continentes. Metade dos inscritos são estrangeiros, num total de 86 nacionalidades: 37 da Europa, 19 da América, 15 da Ásia, 13 de África e duas da Oceânia.
Maratona do Porto reúne atletas de 86 países a 2 de novembro
22 out 2025 17:07
