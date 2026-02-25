Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Depois de a meia maratona ter integrado o circuito das 'super halfs', é um grande orgulho ter a Maratona de Lisboa no principal circuito de maratonas da Europa. É o resultado de muito trabalho, para o qual ajudou a parceria com [a Maratona de] Londres, e também uma motivação", explicou à Lusa Nuno Azevedo.

No Palácio de Schönbrunn, em Viena, após a apresentação do European Marathon Classics, o responsável pela Maratona de Lisboa deu conta dos principais objetivos para a corrida de Lisboa, que 'cresceu' para 15 mil participantes em 2025.

"Este circuito, com grandes provas, vai ajudar-nos muito na visibilidade e dimensão da nossa prova. O nosso objetivo é chegar aos 25 mil participantes", vincou Nuno Azevedo, realçando ainda o impacto económico do evento, agora disputado ao sábado, sempre na véspera da Meia Maratona de Portugal, com partida da Ponte Vasco da Gama.

O aumento gradual do número de inscritos pode ser potenciado pela presença no circuito, segundo o responsável do clube organizador, que tem anunciado o objetivo de chegar aos 25 mil participantes em 2028.

"A presença neste circuito é um incentivo ainda maior para que esse número seja alcançado já em 2027 e isso, para a cidade de Lisboa, é uma grande mais-valia, vamos trazer muitos estrangeiros e, fundamentalmente, queremos continuar a motivar os portugueses a praticarem cada vez mais desporto", explicou Nuno Azevedo.

Esta continua a ser a 'meta' da Maratona de Lisboa, ao contrário da Meia Maratona de Lisboa, que já deteve o recorde da distância.

"Queremos continuar no topo das provas europeias, mesmo não sendo a mais rápida, a Maratona de Lisboa tornou-se mais rápida com a alteração feita no ano passado, com o enorme aliciante de os atletas correrem 80% junto ao mar e ao rio", vincou o responsável.

A Maratona de Lisboa é uma das três integrantes no circuito European Marathon Classics agendadas para o outono, o que deixa ainda mais otimista a organização.

"Em outubro há apenas três provas e as outras são todas na primavera. As provas estão a esgotar cada vez mais rápido e eu acho que este circuito vai ser um grande impulso para que consigamos chegar aos 25 mil já no ano que vem", rematou Nuno Azevedo.

O European Marathon Classics foi, esta quarta-feira, apresentado na capital austríaca, numa organização que teve como 'locomotiva' a emblemática Maratona de Londres, uma das sete 'majors', juntamente com Boston, Berlim, Chicago, Nova Iorque, Sydney e Tóquio.

Sob o lema "uma distância, oito cidades, muitas culturas e uma identidade europeia partilhada", o circuito propõe aos atletas cumprirem 42,195 quilómetros em pelo menos cinco das provas para alcançarem o estatuto de 'finisher' [finalista] e juntar numa só medalha os símbolos das corridas do European Marathon Classics realizadas.

As maratonas já cumpridas, incluindo as 12 anteriores da corrida portuguesa, desde a edição inaugural em 2013, contam para este desafio, que não tem tempo limite para a sua concretização.

Este ano, o calendário do European Marathon Classics arranca já em março, em Roma (22 de março), prosseguindo no mês seguinte, com as provas de Viena (19 de abril), Madrid e Londres (26 de abril), com Copenhaga a 'fechar' a primavera (10 de maio).

Depois do verão, Varsóvia (27 de setembro) marca a retoma das maratonas, com Lisboa (10 de outubro) e Frankfurt (25 de outubro) como derradeiras oportunidades para 'pontuar' para o circuito.

