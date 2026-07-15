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A rivalidade entre Argentina e Inglaterra volta a ganhar destaque com o encontro entre as duas seleções nas meias-finais do Mundial de 2026. No entanto, um dos episódios mais marcantes da história deste confronto continua a ser o polémico golo de Diego Maradona, conhecido como a "Mão de Deus", apontado nos quartos de final do Campeonato do Mundo de 1986, disputado no México.

o encontro realizou-se apenas quatro anos depois da Guerra das Malvinas, um conflito que intensificou a rivalidade entre os dois países. A Argentina venceu por 2-1, numa partida em que Maradona marcou os dois golos e protagonizou dois dos momentos mais emblemáticos da história dos Mundiais.

O primeiro desses lances ficou para sempre conhecido como a "Mão de Deus". Num duelo aéreo com o guarda-redes inglês Peter Shilton, Maradona desviou a bola com a mão antes de esta entrar na baliza. A infração passou despercebida à equipa de arbitragem, que validou o golo.

Anos mais tarde, no documentário "O Dia em que Diego voltou ao Azteca", o antigo internacional argentino explicou como conseguiu surpreender o guarda-redes inglês.

"Eu não sou mais alto do que o Shilton, e se ele ficasse parado chegava sempre primeiro à bola. O que o Shilton não percebeu foi com o que eu toquei na bola", recordou.

Maradona revelou ainda que Peter Shilton só se apercebeu do sucedido depois de ser alertado pelo defesa Terry Fenwick, que assistiu ao lance de outra perspetiva. "Quem avisou o Shilton foi o Fenwick, que vinha por trás. Ele viu pelas minhas costas que eu bati na bola com a mão. O Shilton nem sabia com quem reclamar", contou.

O antigo camisola 10 argentino explicou também que percebeu quase de imediato que o golo iria contar, ao observar a reação da equipa de arbitragem.

"Quando olho para o árbitro, ele olha para o fiscal de linha para ver a reação dele. E o fiscal assinala golo. Quando fez isso, lembro-me de olhar para o meu pai, que estava na bancada, e dizer: 'Roubei-lhes a carteira, roubei-lhes a carteira'", afirmou.

Filho de Maradona diz que duelo entre Argentina e Inglaterra "nunca será um jogo normal"

Filho de Diego Armando Maradona e um dos cinco descendentes legítimos do antigo internacional argentino, Maradona Sinagra sublinha que um duelo entre as duas seleções está longe de ser encarado como um jogo comum.

Segundo afirmou à publicação espanhola Marca, o contexto histórico, marcado pela Guerra das Malvinas e pelos confrontos memoráveis entre argentinos e ingleses em Campeonatos do Mundo, continua a conferir um significado especial a este tipo de encontros.

"O meu pai não veria isto como um jogo normal, como mais um jogo. Podemos dizer muitas coisas, mas não seria normal nem será normal. Para todos os argentinos e maradonianos, será um encontro diferente, onde nos vem à mente tudo o que se passou nas Malvinas e todos os nossos irmãos que ali morreram e, depois, o que aconteceu com o meu pai em 1986", afirmou.

Maradona Sinagra recordou ainda o histórico encontro dos quartos de final do Mundial de 1986, no México, em que o pai marcou o polémico golo conhecido como a "Mão de Deus". Segundo referiu, esse triunfo representou uma mudança na história dos confrontos entre as duas seleções.

"O meu 'velho' ganhou um confronto histórico e, desde então, nada é normal contra a Inglaterra", declarou, lembrando que essa partida assinalou a primeira — e até agora única — vitória da Argentina sobre a Inglaterra no tempo regulamentar, em jogos oficiais ou de preparação.

Apesar do simbolismo do duelo e do desejo de ver a seleção argentina seguir para a final, Diego Maradona Jr. acredita que a partida será muito equilibrada.

"Nunca vai ser um jogo normal, e este em concreto vai ser duro para a nossa seleção. É verdade que a Inglaterra está bem, mas, atenção, é preciso enfrentar e vencer os campeões do mundo. Vai ser duro... para os dois", considerou.

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