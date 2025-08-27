O United começou a perder com o Grimbsy, mas na segunda parte, o treinador português lançou os seus trunfos e conseguiu empatar, levando a eliminatória até aos penáltis, onde os 'red devils' acabaram por perder por 12-11, tendo a decisão um total de 26 tentativas dos dois conjuntos, com Mbeumo a atirar à trave para a derrota do United.