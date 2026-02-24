Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Dodi Lukebakio, jogador belga do Benfica, comentou pela primeira vez o alegado caso de racismo envolvendo o seu colega Gianluca Prestianni e Vinícius Júnior, durante o duelo da passada terça-feira com o Real Madrid.

O atacante não estava em campo quando ocorreu a polémica, mas entrou aos 81 minutos precisamente para substituir Prestianni, suspenso de forma provisória pela UEFA.

Em entrevista ao Pickx + Sports, Lukebakio admitiu a sua surpresa com a situação e refletiu sobre a responsabilidade do momento. "Já falei muito sobre isso no passado com outras pessoas, perguntando-me como reagiria se isto me acontecesse, porque normalmente vivemos estas situações de longe", disse o extremo.

O belga mostrou cautela quanto à veracidade das acusações, sem fechar portas a nenhuma possibilidade. "É verdade que as pessoas falam e especulam, mas, no final das contas, não sabemos o que ele realmente disse. É a verdade ou foi exagerado para tirar proveito da situação? Acho que também é possível que o Real tenha querido usar isso a seu favor", revelou.

No entanto, Lukebakio deixou claro que, caso a acusação se confirme, haverá consequências. "Tudo o que espero é que o que ele disse seja falso. Porque, se for verdade, não posso aceitar. Sou contra as injustiças. E toda injustiça merece pagar as consequências", salientou.

