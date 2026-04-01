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O 24notícias publicou na manhã desta quarta-feira uma notícia sobre um pedido de reunião de Luís Montenegro com os presidentes dos três grandes, informação noticiada pelo jornal Record. Essa notícia, contudo, não corresponde à verdade e foi apenas uma brincadeira de 1 de abril, do diário desportivo.

O encontro, ainda sem data e local definidos, deverá ocorrer antes da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, entre Sporting e FC Porto, agendada para 22 de abril, noticia o jornal Record.

Montenegro pretende reunir não só Frederico Varandas (Sporting) e André Villas-Boas (FC Porto), cujos clubes têm protagonizado episódios de crispação ao longo da temporada, como também Rui Costa, presidente do Benfica. A iniciativa inclui ainda a presença de figuras de relevo do Governo, numa tentativa de criar uma plataforma de diálogo entre os “três grandes”.

Segundo fontes do Executivo, o objetivo imediato passa por reduzir a intensidade das rivalidades históricas no futebol, garantindo que estas não se reflitam em violência dentro ou fora dos campos. A médio e longo prazo, o Governo quer discutir medidas estruturantes que promovam a estabilidade financeira dos clubes e a segurança dos adeptos.

O anúncio surge num contexto de crescente preocupação com episódios de confrontos entre claques e críticas recorrentes à gestão financeira de algumas equipas, refletindo a intenção de Montenegro de colocar o futebol no topo da agenda política.

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