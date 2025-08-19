Em entrevista na CNN Portugal, Vieira anunciou que é o sexto candidato à presidência da SAD do Benfica. Vai concorrer contra o seu antigo braço-direito, Rui Costa, atual líder do clube da Luz.

Confrontado com declarações de 2022 - "Não volto a ser candidato nem que Cristo desça à Terra" - Vieira admitiu que "as circunstâncias mudaram todas e vou ser candidato", afirmou.

Vieira foi líder do clube encarnado entre 2003 e 2021, tendo renunciado ao cargo na sequência 'Operação Cartão Vermelho', tendo estado pouco tempo depois em prisão domiciliária como medida de coação e pagou três milhões de euros de caução para ser libertado.

O processo ainda está em fase de instrução, sendo que Vieira é suspeito dos crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Luís Filipe Vieira junta-se a João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer, Cristóvão Carvalho e Rui Costa na corrida pela presidência do clube.