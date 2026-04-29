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Segundo o comunicado, várias partidas serão exibidas em sinal aberto exclusivamente na plataforma LiveModeTV, numa estratégia que pretende alargar o acesso ao futebol de topo através de um modelo digital e sem subscrições. A iniciativa insere-se numa abordagem que combina transmissões desportivas, criadores de conteúdos e streaming num único ecossistema.

A LiveModeTV afirma que este modelo procura oferecer uma experiência mais próxima do público, apostando numa linguagem adaptada ao ambiente digital e na criação de uma comunidade em torno dos jogos. A parceria com o YouTube surge como elemento central desta estratégia, com o objetivo de transformar a forma como o Mundial é acompanhado em Portugal.

O projeto inspira-se num modelo já testado no Brasil, que combinou cobertura desportiva com a participação de criadores digitais e alcançou picos superiores a seis milhões de espectadores em simultâneo durante o Mundial de 2022. Em Portugal, a iniciativa prevê a transmissão gratuita, pela primeira vez na Europa, de 34 jogos completos da competição, incluindo meias-finais e final.

De acordo com a LiveModeTV, o modelo de negócio não depende de subscrições, assentando antes na escala, na relevância cultural e na integração de marcas. A monetização será feita através de parcerias, numa lógica em que a publicidade se integra no conteúdo.

Os criadores de conteúdo terão um papel central nas transmissões, contribuindo para adaptar o futebol à linguagem digital e reforçar a ligação com o público. Entre os nomes envolvidos estão Luana do Bem, Move Mind, Tiago Almeida, Ricardinho e Ricardo Quaresma.

O calendário divulgado inclui, entre outros encontros, os jogos México–África do Sul (11 de junho, 20h00), Canadá–Bósnia (12 de junho, 20h00), Brasil–Marrocos (13 de junho, 23h00) e Alemanha–Curaçao (14 de junho, 18h00). A seleção portuguesa estreia-se a 17 de junho, frente ao Congo, voltando a jogar a 23 de junho contra o Uzbequistão.

Outras partidas em destaque incluem Espanha–Cabo Verde (15 de junho), França–Senegal (16 de junho), Argentina–Áustria (22 de junho) e Escócia–Brasil (24 de junho), algumas das quais com transmissão em sinal aberto exclusiva na LiveModeTV.

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