Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A plataforma, concebida para desburocratizar o acesso à informação, resulta de uma análise sistemática das perguntas frequentes feitas por clubes e Sociedades Desportivas, desenvolvida em articulação com os departamentos relevantes da Federação Portuguesa de Futebol. O objetivo é fornecer um apoio interpretativo ao regulamento e promover maior certeza e segurança jurídicas na tomada de decisões.

Para o presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, a iniciativa representa um reforço da transparência e da proximidade institucional. “Esta plataforma traduz o nosso sentido de compromisso para com todos os que fazem o futebol. Ao permitir o acesso, a todo o tempo e de forma simples e célere, a informação jurídica relevante, esta ferramenta desburocratiza o acesso à informação e promove os valores da colaboração, da transparência e da eficiência”.

A plataforma foi concebida como um recurso dinâmico, que será continuamente atualizado para acompanhar a evolução do enquadramento legal e regulamentar.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.