Segundo a Liga, o adiamento do encontro em Arouca “encontra-se suportado pelo Regulamento de Competições, na medida em que a ‘ausência de condições mínimas de segurança’ notificada à Liga Portugal constitui motivo de força maior”. A decisão foi tomada apenas após reunião presencial realizada a 8 de setembro nos Paços do Concelho de Arouca, com a presidente da Câmara Municipal/Autoridade Municipal de Proteção Civil, representantes dos clubes envolvidos, comandante da GNR e bombeiros locais, seguida de um período de negociação entre os clubes, sem que se alcançasse entendimento. Face à ausência de acordo, a Liga viu-se obrigada a intervir.

O adiamento do jogo FC Arouca-FC Porto teve ainda reflexos na partida FC Famalicão-Rio Ave FC, inicialmente marcada para 29 de setembro. Neste caso, após parecer negativo do detentor dos direitos televisivos para a transmissão do jogo nessa segunda-feira, a Liga consultou a Comissão Permanente de Calendários e os clubes envolvidos, recorrendo ao mesmo Regulamento de Competições para reagendar o encontro.

A Liga Portugal reforça que todas as decisões foram tomadas em conformidade com os regulamentos e após auscultação das entidades competentes, garantindo a segurança dos jogos e o cumprimento das obrigações de transmissão televisiva.

