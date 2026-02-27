As duas equipas portuguesas disputam a primeira mão fora de casa, no dia 12 de março, estando os encontros da segunda mão agendados para 19 do mesmo mês.

Em caso de apuramento para os quartos de final, o FC Porto irá defrontar o vencedor da eliminatória entre o Midtjylland e o Nottingham Forest, equipa treinada por Vítor Pereira. Já o Sp. Braga terá como adversário o vencedor do duelo entre o Panathinaikos e o Betis.

O Estugarda vai defrontar pela primeira vez o FC Porto em competições da UEFA. A formação alemã é orientada por Sebastian Hoeness, de 43 anos, e conta no plantel com o avançado português Tiago Tomás, além de várias figuras da seleção alemã, como Deniz Undav, Angelo Stiller, Max Mittelstädt e o guarda-redes Alexander Nübel.

Atual quarto classificado da Bundesliga, o Estugarda afastou o Celtic no play-off, vencendo por 4-1 na Escócia, apesar da derrota caseira por 1-0. Na fase de liga terminou no 11.º lugar, com 15 pontos, apenas menos dois do que os dragões.

Já o Ferencváros, campeão húngaro há sete épocas consecutivas, nunca se cruzou com o Sp. Braga nas provas europeias. O clube mais titulado da Hungria, historicamente associado a nomes como Sándor Kocsis e László Kubala, é atualmente treinado por Robbie Keane.

No plantel destacam-se o médio Naby Keïta, ex-Liverpool, o brasileiro Júlio Romão, antigo jogador do Santa Clara, e o avançado nigeriano Dele Yusuf, que representou o Estoril. A equipa de Budapeste não poderá contar com a sua principal referência ofensiva, Barnabás Varga, transferido recentemente para o AEK Atenas.

Nos play-offs, o Ferencváros eliminou o Ludogorets, depois de reverter uma derrota fora de casa, e terminou a fase de liga no 12.º lugar, com apenas uma derrota, frente ao Nottingham Forest.

Oitavos de final da Liga Europa

Genk – Friburgo

Bolonha – AS Roma

Ferencváros – Sp. Braga

Estugarda – FC Porto

Panathinaikos – Betis

Celta de Vigo – Lyon

Nottingham Forest – Midtjylland

Lille – Aston Villa