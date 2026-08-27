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O Sporting vai medir forças com alguns dos principais clubes europeus. Os leões recebem o Barcelona, o Manchester United, o Galatasaray e o LASK, enquanto jogam fora de portas diante do Manchester City, da Roma, do Shakhtar e do Lens.

Do lado do FC Porto, o sorteio colocou também adversários de elevado nível no caminho dos dragões. A equipa portista recebe o Manchester City, o PSV, o Nápoles e o Slavia Praga, deslocando-se aos estádios de Liverpool, Betis, Feyenoord e LASK Linz.

A nova fase de liga da Champions League coloca cada equipa frente a oito adversários diferentes, num formato que substituiu a tradicional fase de grupos. Os resultados determinarão a classificação geral e o acesso à fase seguinte da competição.

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