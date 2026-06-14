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O piloto britânico Lewis Hamilton triunfou no Grande Prémio da Catalunha, em Barcelona, dando fim a um jejum de vitórias que durava desde o Grande Prémio da Bélgica de 2024, quando ainda representava a Mercedes.

Enquanto isso, Kimi Antonelli protagonizava uma intensa batalha pela segunda posição com o companheiro de equipa, George Russell. O jovem italiano conseguiu ultrapassar Russell a apenas cinco voltas do final, mas viu a sua corrida terminar, após o seu monolugar sofrer uma falha elétrica.

Com o abandono do piloto italiano, George Russell herdou a segunda posição, enquanto Lando Norris, da McLaren Formula 1 Team, completou o pódio no terceiro lugar.

O resultado fez com que o pódio fosse inteiramente britânico, algo que não acontecia desde o Grande Prémio dos Estados Unidos de 1968.

No final da corrida, Hamilton não escondeu a emoção pelo triunfo alcançado ao serviço da Ferrari.

"Grazie a tutti. Ajudaram-me a concretizar este sonho. Estou muito orgulhoso de vocês. À minha família, amo-vos, e aos adeptos, obrigado por continuarem a lembrar-me quem eu sou", declarou o heptacampeão mundial através da rádio da equipa.

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