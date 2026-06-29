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O central francês aterrrou no Aeródromo de Tires perto das 13h30 desta segunda-feira. À chegada, mostrou-se satisfeito com a mudança para a Luz e confirmou ter já mantido uma conversa com o presidente encarnado, Rui Costa.

Lenglet torna-se assim o segundo reforço do Benfica para a próxima época, depois da contratação de Gabriel Índio. Ao contrário do jovem defesa brasileiro, de 17 anos, visto como uma aposta de médio e longo prazo, o internacional francês chega com estatuto de jogador experiente, chamado a colmatar a saída do capitão Nico Otamendi.

Com 31 anos, Lenglet traz um currículo vasto no futebol europeu. Formado no Nancy, onde se estreou como profissional, transferiu-se em 2017 para o Sevilha, antes de ser contratado pelo Barcelona.

Seguiram-se passagens pelo futebol inglês, ao serviço do Tottenham e do Aston Villa, bem como uma etapa mais recente no Atlético de Madrid, clube que agora deixa para iniciar uma nova fase da carreira em Portugal.

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