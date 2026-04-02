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A coleção principal, chamada Destaques do Futebol, inclui ainda a taça do torneio e peças que permitem recriar momentos icónicos de cada atleta.

Messi e Cristiano Ronaldo recebem um destaque adicional na linha Lendas do Futebol, com figuras que reproduzem as suas comemorações mais famosas. O conjunto do argentino é composto por 958 peças, enquanto o do português tem 854 peças.

O astro argentino conta também com um conjunto especial chamado Celebração, o mais complexo da coleção, com 1427 peças, que evidencia a sua emblemática camisola número 10.

Os novos conjuntos já se encontram em pré-venda, prometendo conquistar fãs de futebol e entusiastas da Lego em Portugal e no resto do mundo.

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