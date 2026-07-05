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O piloto da Ferrari cruzou a meta à frente de George Russell, da Mercedes, enquanto Lewis Hamilton, também ao volante de um Ferrari, terminou na terceira posição.

Com este triunfo, a Ferrari alcançou a 250.ª vitória da sua história na Fórmula 1.

O líder do Mundial, Kimi Antonelli, da Mercedes, enfrentou problemas mecânicos durante a corrida e terminou apenas na 16.ª posição. Ainda assim, mantém a liderança do campeonato, com 179 pontos, mais 25 do que George Russell, que ocupa o segundo lugar.

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