Apesar de partir da pole position, Antonelli não teve o melhor dos arranques, perdendo rapidamente a liderança para Oscar Piastri (McLaren). George Russell (Mercedes) teve destino parecido, com o britânico também a perder posições logo no arranque da corrida.
Mas, a dupla da Mercedes não desistiu e começou logo o trabalho de recuperação. Primeiro foi Russell, que recuperou para batalhar com Piastri pela liderança da corrida, e apesar das tentativas, nunca consegui desarmar o australiano da primeira posição.
As primeira paragens nas boxes iniciaram-se pouco depois, com a estratégia da Mercedes a levar a que Antonelli fosse o último a parar, depois de Russell. E foi à volta 22 que a corrida mudou para o italiano, com o acidente de Oliver Bearman (Haas). O Safety-Car entrou em pista, o que permitiu a Antonelli parar nas boxes e manter a liderança.
A partir do recomeço, mais ninguém conseguiu encontrar o caminho para ultrapassar Antonelli, que assim vence pela segunda vez na F1. O agora líder do campeonato mostrou-se bastante satisfeito no final, afirmando sentir-se "muito bem", mas falou de alguma cautela no que toca a pensar no título mundial: "ainda é cedo para pensar no campeonato, mas estamos no bom caminho. Na corrida, tive um arranque horrível, mas depois tive sorte com o Safety-Car para ficar na liderança. E, claro, o ritmo de corrida foi incrível e muito bom no segundo stint. Senti-me bem com o carro e estou satisfeito com isso", afirmou.
Atrás de Antonelli, Piastri finalizou pela primeira vez uma corrida em 2026, conquistando a segunda posição em Suzuka. Na posição final do pódio ficou Charles Leclerc (Ferrari), que conseguiu suster todos os ataques de Russell. Lewis Hamilton (Ferrari) e Lando Norris (McLaren) também batalharam nas últimas voltas, com o atual campeão do mundo a levar a melhor e a fechar os cinco primeiros.
Ainda nos dez primeiros, Pierre Gasly (Alpine) conseguiu levar a melhor na batalha perante Max Verstappen (Red Bull Racing) pela sétima posição, enquanto Liam Lawson (Racing Bulls) conquistou a nona posição. O último ponto atribuído neste Grande Prémio ficou para o Haas de Esteban Ocon. Não terminaram a corrida Berman e Lance Stroll (Aston Martin), com o canadiano a reportar um problema de pressão de água no seu monolugar.
Assim, após a corrida no circuito de Suzuka, Antonelli lidera o campeonato de pilotos com nove pontos de vantagem perante Russell. Leclerc é terceiro, a 23 pontos da liderança. O segundo lugar de Piastri, basicamente na primeira corrida em que participa em 2026, coloca-o na sexta posição, atrás de Norris. Os pilotos da McLaren estão separados por apenas quatro pontos.
No campeonato de equipas, a Mercedes mantém-se lider, com 45 pontos de vantagem perante a Ferrari. McLaren é terceira a 44 pontos da Ferrari e a 89 dos líderes. A Haas continua a sua excelente caminhada neste início de temporada com a quarta posição no campeonato de equipas.
