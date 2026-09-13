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Kimi Antonelli venceu este domingo o Grande Prémio de Espanha, disputado pela primeira vez em Madrid, e reforçou a liderança do Mundial de Fórmula 1. O piloto da Mercedes beneficiou de uma decisão estratégica durante um período de Virtual Safety Car e terminou à frente de Max Verstappen e Lando Norris.

Antonelli partiu da segunda posição, atrás de Lando Norris, que tinha conquistado a primeira pole position da história do circuito de Madring. O britânico liderou inicialmente, mas perdeu tempo com a entrada do Virtual Safety Car e com uma paragem nas boxes que o fez cair na classificação.

O piloto italiano aproveitou a oportunidade para assumir o controlo da corrida e manteve a liderança até à bandeira de xadrez. Verstappen terminou em segundo, enquanto Norris recuperou até ao terceiro lugar.

Com este triunfo, Antonelli aumentou a vantagem no campeonato e consolidou-se como principal candidato ao título. O piloto da Mercedes já tinha vencido o Grande Prémio de Itália, em Monza, na ronda anterior.

A corrida marcou a estreia de Madrid no calendário da Fórmula 1. O novo circuito, denominado Madring, tem 5,414 quilómetros e 22 curvas, constituindo uma das principais novidades da temporada de 2026.