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Depois da vitória na corrida Sprint em Silverstone, Antonelli voltou a demonstrar toda a sua habilidade ao conquistar a pole position para a corrida principal. O jovem ficou na frente de Charles Leclerc (Ferrari) que, surpreendentemente, surgiu em boa foram na qualificação, superando Lewis Hamilton (Ferrari), que ficou com o terceiro melhor tempo.

George Russell (Mercedes) foi quarto, Isack Hadjar (Red Bull Racing) foi quinto, à frente de Lando Norris (McLaren) e Max Verstappen (Red Bull Racing). Oscar Piastri (McLaren) foi oitavo, com a dupla da Racing Bulls, Arvid Lindblad e Liam Lawson a completar os dez primeiros.

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