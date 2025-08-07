A vítima deste acidente foi Diogo Sousa, ciclista de apenas 20 anos de idade que, no passado ano de 2023, se sagrou campeão nacional por pontos, em pista coberta, na categoria de juniores, ao serviço da equipa Silva Vinha/Adrap/Sentir Penafiel.

A notícia foi avançada em forma de comunicado emitido através das redes sociais pela Câmara Municipal de Paredes que manifestou um "profundo pesar pelo falecimento" da jovem promessa, recordando que, no ano em que erguei o referido troféu, recebeu, também, "a distinção de mérito desportivo do Município na Gala do Desporto".

"Neste momento de dor e consternação, o executivo e o Município endereçam sentidas condolências aos familiares e amigos", completa a nota oficial.

Segundo o Jornal de Notícias, Diogo Sousa seguia de mota, na EN209, num local que é conhecido como a Ponte de Amizade, em Lordelo, no concelho de Paredes, quando colidiu com um carro. O ciclista entrou em paragem cardiorrespiratório, e o condutor do outro veículo foi assistido e transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, com ferimentos ligeiros.

"Quando chegámos, demos início às manobras de reanimação, que depois foram continuadas pelas equipas de suporte imediato de vida de Valongo e da viatura médica de emergência e reanimação da delegação Norte", explicou Celso Dias, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Lordelo.

O óbito de Diogo Sousa acabaria por ser declarado no local, para o qual se dirigiu uma equipa da Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência do INEM, para prestar apoio. Quanto à Guarda Nacional Republicana de Lordelo, registou a ocorrência, estando, agora, esta a ser alvo de análise por parte do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação.

A equipa Silva Vinha/Adrap/Sentir Penafiel também já reagiu a esta tragédia, com recurso a uma publicação nas redes sociais: "Hoje, o mundo ficou mais vazio. Perder um amigo, ex-atleta, mas de sempre e para sempre nosso, é a dor mais difícil de descrever. Foram tantos momentos de alegria, conversas e silêncios".

"Agora, tudo isso se transforma em saudade. Partiste, mas deixaste, nesta família, lembranças que o tempo não apaga. Agradecemos por cada instante ao teu lado. Até já, Diogo Sousa, serás sempre nosso menino", pode ler-se na nota.