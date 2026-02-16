Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O jornal recorda a existência de uma cláusula contratual que “coloca Mourinho ao alcance” dos merengues, permitindo uma saída do técnico a custo zero até dez dias depois do último jogo da temporada em curso. Apesar disso, a saída de Mourinho não é neste momento uma opção considerada pelo clube espanhol.

O diário refere ainda que a possibilidade de Mourinho assumir a Seleção Nacional após o Mundial de 2026 é atualmente muito remota.

A notícia reacende as especulações sobre o futuro do treinador português, que continua a liderar o Benfica e com quem contrato até fim da época 2026/2027.

