Segundo o site Maisfutebol, a causa do despedimento do treinador do clube da Amadora são os recentes maus resultados.

Apesar de ter garantido a manutenção em 2024/25 na I Liga, de momento, o Estrela somou apenas três pontos na Liga, depois de duas derrotas contra Benfica e Vitória SC e três empates, Estoril, Alverca e Santa Clara.

Na temporada passada, José Faria assumiu o cargo de forma provisória, após a saída prematura de Filipe Martins, mas acabou por ficar.