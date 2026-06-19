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De acordo com informações avançadas pela ESPN, o treinador português é mesmo o favorito para suceder ao atual selecionador, tendo já existido contactos exploratórios nos últimos meses com vista a uma eventual nomeação. A mesma fonte refere que o nome de Jorge Jesus reúne consenso entre vários decisores, sobretudo pela experiência acumulada ao mais alto nível.

Recentemente desvinculado do Al Nassr, onde trabalhou com Cristiano Ronaldo e João Félix, Jorge Jesus encontra-se livre no mercado, um fator que reforça a sua candidatura. Aos 71 anos, o técnico nunca orientou uma seleção nacional, apesar de, no passado, ter sido apontado ao cargo de selecionador do Brasil, na sequência do impacto deixado pelos títulos conquistados ao serviço do Flamengo.

A Federação Portuguesa de Futebol não comentou, para já, o cenário da sucessão, mas tudo indica que a decisão sobre o futuro selecionador será tomada após a participação de Portugal no Mundial de 2026.

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