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Jorge Jesus sempre foi um homem de extremos. Amado por uns, criticado por outros, raramente deixa alguém indiferente. Aos 71 anos, o treinador português vai assumir um dos maiores desafios da carreira, liderar a Seleção Nacional, numa altura em que Portugal procura transformar uma geração recheada de talento em títulos.

Conhecido pela personalidade forte, pelo discurso direto e por uma exigência quase obsessiva, Jesus construiu uma carreira marcada por uma ideia simples, nomeadamente que "o futebol joga-se com talento, mas ganha-se com trabalho", como muitas vez diz e que repetiu ao longo de décadas nos balneários por onde passou, muitas vezes com uma intensidade que se tornou a sua imagem de marca.

"Ele é muito explosivo, detesta ver os jogadores errar e reage no momento", explicou o guarda-redes Eduardo, que trabalhou com Jesus no Sporting de Braga, descrevendo-o como o treinador mais exigente com quem trabalhou.

Do miúdo da Reboleira ao treinador que conquistou Portugal

Antes dos grandes palcos, Jorge Jesus foi um rapaz da Reboleira, na Amadora, onde começou a jogar futebol na rua. Filho de Elisa Jesus, uma das figuras mais importantes da sua vida, e Virgolino Jesus, ex-jogador do Sporting, cresceu num ambiente humilde e cedo percebeu que o futebol poderia ser o caminho para mudar o seu destino.

A carreira como jogador nunca atingiu o nível que viria a alcançar como treinador. Passou por clubes como o Sporting, Vitória de Setúbal e Olhanense, mas foi no banco que encontrou a sua verdadeira vocação.

Começou a carreira de treinador principal no Amora, em 1989, e passou, em Portugal, por clubes como Felgueiras, União da Madeira, Vitória de Guimarães, Belenenses, Sp. Braga, Benfica e Sporting, até se afirmar definitivamente entre os grandes nomes do futebol português.

O grande salto aconteceu no Benfica. Entre 2009 e 2015, conquistou três campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, cinco Taças da Liga e levou os encarnados a duas finais europeias consecutivas da Liga Europa, rumando ao eterno rival Sporting após a última época de águia ao peito.

Após três anos em Alvalade, a carreira de Jesus ultrapassou fronteiras, rumando ao Al-Hilal da Arábia Saudita, em 2018. Um ano volvido, foi para o Brasil, onde se tornou uma figura histórica ao conquistar a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro pelo Flamengo em 2019, uma passagem que reforçou a sua reputação internacional.

Estes feitos fizeram com que o Benfica o voltasse a chamar em 2020, mas desta feita o sucesso não chegou com ele. Dois anos depois partiria novamente para o estrangeiro, para o Fenenrbahçe da Turquia, onde também só ficou um ano, antes de voltar à Arábia e ao Al-Hilal. Ali ficou por dois anos, mas na temporada passada, também naquele país, aceitou o desafio de treinar o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, onde se sagrou campeão nacional.

Um treinador de método, detalhe e obsessão pelo jogo

A imagem de Jorge Jesus junto ao relvado é impossível de ignorar: braços no ar, instruções constantes, discussões com árbitros, correções a cada movimento. Para muitos jogadores, essa intensidade é uma das razões do seu sucesso.

"Em Portugal, ninguém trabalha como ele. Os seus métodos são fantásticos, está sempre atento ao pormenor. Vive para o futebol a 100%", disse Hugo Leal, antigo jogador orientado por Jesus.

O treinador ficou conhecido pela preparação minuciosa dos jogos, pelo trabalho específico nos treinos e pela capacidade de potenciar jogadores. Foi com ele que alguns atletas dos grandes deram saltos importantes nas carreiras, como Ángel Di María, Nemanja Matić, David Luiz, Rúben Dias, durante a passagem pelo Benfica, ou jogadores como Bruno Fernandes, que teve Jesus como treinador no Sporting.

No entanto, a mesma personalidade que conquistou admiradores também criou críticas. A exigência elevada, a forma frontal de comunicar e a relação intensa com os jogadores são características que dividem opiniões.

Para os seus defensores, é precisamente essa capacidade de exigir sempre mais que explica os resultados. Para os críticos, por vezes a pressão pode ser excessiva.

A relação com Cristiano Ronaldo e o desafio da Seleção

A chegada de Jorge Jesus ao comando de Portugal acontece num momento especial, com a seleção a procurar um novo ciclo depois da eliminação no Mundial 2026, existindo a dúvida sobre o futuro de Cristiano Ronaldo na equipa nacional.

Jesus conhece bem o avançado português e sabe como lidar com jogadores de estatuto mundial. No Al Nassr, teve contacto diário com Ronaldo e com a exigência de gerir uma das maiores figuras da história do futebol.

A experiência poderá ser uma vantagem, pois Jesus não terá de conquistar o respeito de Ronaldo, mas terá de encontrar o equilíbrio entre a importância do capitão e a necessidade de preparar uma nova geração.

A grande questão será saber se consegue fazer aquilo que vários treinadores tentaram, transformar uma seleção com jogadores de topo mundial numa equipa capaz de vencer nos grandes momentos.

Portugal tem talento e tem jogadores nos melhores clubes da Europa. O que falta, segundo muitos especialistas, é transformar qualidade individual numa identidade coletiva vencedora.

Fora do relvado: o homem reservado que encontra na família o equilíbrio

Apesar da imagem intensa e explosiva no futebol, Jorge Jesus apresenta um lado muito mais reservado fora dos estádios. O treinador protege bastante a vida privada e prefere manter a família afastada da exposição pública.

Jesus é casado com Ivone e tem três filhos: Tânia e Gonçalo, de uma relação anterior, e Mauro, com quem mantém uma ligação muito próxima. Durante a passagem pelo estrangeiro, especialmente no Brasil e na Arábia Saudita, a família assumiu um papel fundamental no seu equilíbrio pessoal.

Quem o conhece descreve-o como alguém apaixonado pelo futebol, mas também ligado às rotinas simples fora do trabalho. Em casa, longe das câmaras e da pressão dos jogos, troca o treinador intenso pelo pai e marido que procura momentos de tranquilidade.

É essa dualidade que acompanha Jorge Jesus, o homem que grita no banco, discute cada lance e exige tudo dos jogadores, mas que fora do campo mantém uma vida discreta, centrada na família e nas pessoas mais próximas.

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