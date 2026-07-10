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Novo selecionador nacional foi apresentado esta sexta-feira na Cidade do Futebol e assinou contrato até 2030. A relação com Cristiano Ronaldo, a renovação da equipa e o Mundial em casa são os grandes dossiers do novo ciclo.

Jorge Jesus está de regresso ao futebol português com o maior desafio da carreira, liderar a Seleção Nacional. O treinador de 71 anos inicia um ciclo que terá como horizonte o Campeonato da Europa de 2028 e o Mundial de 2030, prova que Portugal vai organizar em conjunto com Espanha e Marrocos.

Qual a sua primeira grande decisão?

A primeira grande decisão do novo selecionador não será tática, mas sim geracional, nomeadamente perceber o papel de Cristiano Ronaldo na equipa das quinas.

O capitão português terminou o Mundial 2026 com 41 anos e deixou em aberto a continuidade na seleção depois da eliminação frente à Espanha, nos oitavos de final. Apesar de ter indicado que este seria provavelmente o seu último Campeonato do Mundo, Ronaldo ainda não anunciou uma retirada definitiva do futebol internacional.

Um ciclo até 2030 com três grandes objetivos

O contrato até 2030 mostra que a Federação pretende construir um projeto de médio prazo, não apenas encontrar uma solução para o pós-Mundial.

O primeiro objetivo será recuperar a confiança depois de uma campanha dececionante no Mundial 2026, onde Portugal caiu nos oitavos de final frente à Espanha e terminou um ciclo marcado pela saída de Roberto Martínez.

A curto prazo, Jorge Jesus terá de preparar a Liga das Nações, competição conquistada por Portugal em 2025, e definir rapidamente uma identidade para a equipa. O calendário aperta: os primeiros jogos oficiais aproximam-se já em setembro, deixando pouco tempo para experiências.

Depois surgem dois grandes momentos, o Euro 2028 e, sobretudo, o Mundial 2030, disputado em casa. A Federação vê essa competição como uma oportunidade histórica para Portugal apresentar uma seleção capaz de lutar pelo título perante os seus adeptos.

O treinador que divide opiniões

A escolha de Jorge Jesus representa também uma mudança de estilo. Conhecido pela personalidade forte, pelo discurso direto e pela exigência extrema no treino, o técnico português chega à Seleção depois de uma carreira marcada por grandes conquistas em clubes.

Foi campeão nacional pelo Benfica, venceu títulos pelo Flamengo no Brasil e pelo Al Hilal e Al Nassr na Arábia Saudita, acumulando experiência em diferentes culturas futebolísticas.

Agora terá de adaptar o seu método a um contexto diferente: uma seleção não permite o mesmo controlo diário de um clube e exige uma capacidade especial para gerir egos, expectativas e períodos de competição intensa.

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