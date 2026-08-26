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Depois de semanas marcadas por negociações, o Benfica confirmou a contratação do internacional português.

Num comunicado publicado no site oficial, o clube dirigido por Rui Costa confirmou a aquisição do jogador por 14 milhões de euros, mais cinco milhões pagos em função do cumprimento de objetivos definidos.

Com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, o contrato é valido até junho de 2030.

João Palhinha destacou-se no Sporting e, em 2022, rumou ao Fulham, em Inglaterra. Dois anos depois, em 2024, o jogador assinou pelo Bayern Munique, clube que o emprestou ao Tottenham durante a última época.

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