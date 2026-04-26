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A Lista A saiu vencedora do processo eleitoral realizado no Auditório do Centro de Medicina Desportiva de Lisboa, assegurando a liderança da Federação Portuguesa de Basquetebol para o próximo ciclo. Dos 61 delegados da Assembleia Geral, apenas um não participou na votação, um dado destacado pelo novo presidente como sinal de mobilização interna.

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“Já tínhamos tido um marco histórico com a eleição dos delegados em fevereiro e hoje tivemos aqui também uma forte manifestação de empenho e de participação, o que é de salientar”, afirmou João Carvalho no final da votação.

O novo presidente da FPB reconheceu ainda não esperar uma vitória tão expressiva, sublinhando a responsabilidade acrescida que o resultado implica. “Não contava com uma vitória tão expressiva, mas esse facto também coloca aqui alguma responsabilidade adicional: há muita gente que acredita em nós e que acredita no nosso projeto, portanto não podemos mesmo falhar”, referiu.

João Carvalho agradeceu igualmente o apoio da sua equipa ao longo do processo eleitoral e destacou que o trabalho começa de imediato. Entre as prioridades está a reorganização interna da estrutura federativa e a articulação com os novos órgãos sociais.

“O trabalho começa já. Há toda a necessidade de fazermos uma série de alterações, mesmo em termos organizacionais (…) e depois há aqui outro trabalho que temos de fazer com os Órgãos Sociais que forem eleitos, naturalmente temos de articular e organizar procedimentos e formas de funcionamento”, explicou, acrescentando que a próxima semana será “muito preenchida”.

Para além da Direção, foram também eleitos os restantes órgãos sociais. José Rodrigues assumirá o Conselho Fiscal, Pedro Santiago ficará responsável pela disciplina, Catarina Ferreira liderará a área da justiça e Rui Valente a arbitragem. A Mesa da Assembleia Geral será presidida por João Espanha.

João Carvalho torna-se assim o 22.º presidente da Direção da Federação Portuguesa de Basquetebol, sucedendo a Manuel Fernandes, presidente cessante. A data da tomada de posse será anunciada posteriormente.

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