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A Lista A saiu vencedora do processo eleitoral realizado no Auditório do Centro de Medicina Desportiva de Lisboa, assegurando a liderança da Federação Portuguesa de Basquetebol para o próximo ciclo. Dos 61 delegados da Assembleia Geral, apenas um não participou na votação, um dado destacado pelo novo presidente como sinal de mobilização interna.

“Já tínhamos tido um marco histórico com a eleição dos delegados em fevereiro e hoje tivemos aqui também uma forte manifestação de empenho e de participação, o que é de salientar”, afirmou João Carvalho no final da votação.

O novo presidente da FPB reconheceu ainda não esperar uma vitória tão expressiva, sublinhando a responsabilidade acrescida que o resultado implica. “Não contava com uma vitória tão expressiva, mas esse facto também coloca aqui alguma responsabilidade adicional: há muita gente que acredita em nós e que acredita no nosso projeto, portanto não podemos mesmo falhar”, referiu.

João Carvalho agradeceu igualmente o apoio da sua equipa ao longo do processo eleitoral e destacou que o trabalho começa de imediato. Entre as prioridades está a reorganização interna da estrutura federativa e a articulação com os novos órgãos sociais.

“O trabalho começa já. Há toda a necessidade de fazermos uma série de alterações, mesmo em termos organizacionais (…) e depois há aqui outro trabalho que temos de fazer com os Órgãos Sociais que forem eleitos, naturalmente temos de articular e organizar procedimentos e formas de funcionamento”, explicou, acrescentando que a próxima semana será “muito preenchida”.

Para além da Direção, foram também eleitos os restantes órgãos sociais. José Rodrigues assumirá o Conselho Fiscal, Pedro Santiago ficará responsável pela disciplina, Catarina Ferreira liderará a área da justiça e Rui Valente a arbitragem. A Mesa da Assembleia Geral será presidida por João Espanha.

João Carvalho torna-se assim o 22.º presidente da Direção da Federação Portuguesa de Basquetebol, sucedendo a Manuel Fernandes, presidente cessante. A data da tomada de posse será anunciada posteriormente.

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