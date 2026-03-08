Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O atleta ugandês Jacob Kiplimo bateu este domingo o recorde mundial da meia maratona ao vencer a Meia Maratona de Lisboa em 57 minutos e 20 segundos. O tempo alcançado pelo corredor de 25 anos melhora em 10 segundos o anterior recorde, que pertencia ao etíope Yomif Kejelcha, fixado em 57:30 na cidade espanhola de Valência.
Segundo a Lusa, citada pela Sábado, Jacob Kiplimo já tinha estabelecido um recorde mundial nesta mesma prova em 2021, quando completou a distância em 57:31. No entanto, em 2024, Yomif Kejelcha superou essa marca por um segundo em Valência. Agora, o ugandês recupera o recorde na capital portuguesa.
O atleta tinha já corrido a distância em 56:42 na prova de Barcelona, a 16 de fevereiro de 2025, mas esse tempo nunca foi homologado pela World Athletics, alegadamente por ter beneficiado do carro marcador de ritmo que seguia à sua frente.
Na prova masculina, os quenianos Nicholas Kipkorir e Gilbert Kiprotich completaram o pódio, ao terminarem em segundo e terceiro lugar com os tempos de 58:08 e 58:59, respetivamente. O melhor português foi Samuel Barata, que terminou na 12.ª posição com o tempo de 1:00.36.
Na competição feminina, a vitória voltou a sorrir à etíope Tsigie Gebreselama, que já tinha triunfado na edição anterior, quando estabeleceu o recorde do percurso com 1:04.21. Este ano regressou a Lisboa para voltar a vencer, concluindo os 21,0975 quilómetros em 1:04.48, sem conseguir melhorar o recorde.
O pódio feminino ficou completo com as quenianas Janeth Chepngetich, segunda classificada com 1:06.50, e Regina Wambui, terceira com 1:07.10. A melhor portuguesa foi Mariana Machado, que se estreou na distância e terminou na nona posição com o tempo de 1:10.10.
A prova de elite partiu da Cruz Quebrada, enquanto a Meia Maratona de Lisboa e a corrida popular de 10 quilómetros começaram na Ponte 25 de Abril, em Almada. O evento, organizado pelo Maratona Clube de Portugal, contou com mais de 30 mil participantes inscritos.
