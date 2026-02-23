Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Quarenta e seis anos após o histórico "Miracle on Ice" em Lake Placid, os Estados Unidos voltaram a surpreender o mundo do hóquei no gelo. Num jogo marcado pelo equilíbrio e pela intensidade, a equipa norte-americana derrotou o Canadá no prolongamento, conquistando o primeiro ouro olímpico masculino desde 1980, graças ao golo decisivo de Jack Hughes, escreve o The Guardian.

Apesar de o Canadá ter dominado grande parte do jogo, com 42 remates contra 28 dos EUA, a performance do guarda-redes Connor Hellebuyck manteve a equipa norte-americana viva. Hellebuyck conseguiu negar várias ocasiões de finalização de estrelas canadianas como Connor McDavid, Macklin Celebrini e Devon Toews, e destacou-se num período de cinco contra três, mantendo a eficácia perfeita da equipa de penálti norte-americana, que terminou o torneio com 18 de 18.

Contudo, o momento que ficará para sempre na história olímpica começou nos instantes finais do terceiro período. Hughes sofreu um golpe na cara do avançado canadiano Sam Bennett, perdendo dois dentes, mas regressou imediatamente ao jogo. Com menos de dois minutos de prolongamento, recebeu um passe de Zach Werenski e marcou pelo meio das pernas do guarda-redes, garantindo um triunfo épico e recordando o golo de Mike Eruzione contra a União Soviética em 1980.

Para Hughes, a época foi marcada por altos e baixos. Após críticas pela sua prestação no torneio 4 Nations Face-Off do ano passado, passou por cirurgia ao ombro que o afastou da temporada. Este ano, perdeu cinco semanas devido a um corte no polegar direito durante um jantar da equipa e esteve mais mediático pela sua relação com a cantora canadiana Tate McRae do que pelos feitos dentro do gelo.

