Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Pode ver a transmissão do sorteio da FIFA aqui.
Portugal integra o grupo K, o penúltimo.
A composição dos grupos:
GRUPO A
- México
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Dinamarca, Macedónia do Norte, Chéquia ou Irlanda do Norte
GRUPO B
- Canadá
- Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia e Herzegovina
- Qatar
- Suíça
GRUPO C
- Brasil
- Marrocos
- Haiti
- Escócia
GRUPO D
- Estados Unidos da América
- Paraguai
- Austrália
- Turquia, Roménia, Eslováquia ou Kosovo
GRUPO E
- Alemanha
- Curaçau
- Costa do Marfim
- Equador
GRUPO F
- Países Baixos
- Japão
- Ucrânia, Suécia, Polónia ou Albânia
- Tunísia
GRUPO G
- Bélgica
- Egito
- Irão
- G4
GRUPO H
- Espanha
- Cabo Verde
- Arábia Saudita
- Uruguai
GRUPO I
- França
- Senegal
- Irão, Bolívia ou Suriname
- Noruega
GRUPO J
- Argentina
- Argélia
- Áustria
- Jordânia
GRUPO K
- Portugal
- Congo, Jamaica ou Nova Caledónia
- Uzbequistão
- Colômbia
GRUPO L
- Inglaterra
- Croácia
- Gana
- Panamá
Quando joga Portugal?
Portugal joga pela primeira vez a 17 de junho de 2026 em Houston ou na Cidade do México contra Congo, Jamaica ou Nova Caledónia.
O segundo jogo será 23 de junho contra o Uzbequistão em Houston ou Guadalajara.
O último jogo desta fase será a 27 de junho contra a Colômbia em Miami ou Atlanta.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários