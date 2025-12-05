Portugal integra o grupo K, o penúltimo.

A composição dos grupos:

GRUPO A

México

África do Sul

Coreia do Sul

Dinamarca, Macedónia do Norte, Chéquia ou Irlanda do Norte

GRUPO B

Canadá

Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia e Herzegovina

Qatar

Suíça

GRUPO C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

GRUPO D

Estados Unidos da América

Paraguai

Austrália

Turquia, Roménia, Eslováquia ou Kosovo

GRUPO E

Alemanha

Curaçau

Costa do Marfim

Equador

GRUPO F

Países Baixos

Japão

Ucrânia, Suécia, Polónia ou Albânia

Tunísia

GRUPO G

Bélgica

Egito

Irão

G4

GRUPO H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

GRUPO I

França

Senegal

Irão, Bolívia ou Suriname

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

GRUPO K

Portugal

Congo, Jamaica ou Nova Caledónia

Uzbequistão

Colômbia

GRUPO L

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá

Quando joga Portugal?

Portugal joga pela primeira vez a 17 de junho de 2026 em Houston ou na Cidade do México contra Congo, Jamaica ou Nova Caledónia.

O segundo jogo será 23 de junho contra o Uzbequistão em Houston ou Guadalajara.

O último jogo desta fase será a 27 de junho contra a Colômbia em Miami ou Atlanta.

