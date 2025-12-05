Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Portugal integra o grupo K, o penúltimo.

A composição dos grupos:

GRUPO A

  • México
  • África do Sul
  • Coreia do Sul
  • Dinamarca, Macedónia do Norte, Chéquia ou Irlanda do Norte

GRUPO B

  • Canadá
  • Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia e Herzegovina
  • Qatar
  • Suíça

GRUPO C

  • Brasil
  • Marrocos
  • Haiti
  • Escócia

GRUPO D

  • Estados Unidos da América
  • Paraguai
  • Austrália
  • Turquia, Roménia, Eslováquia ou Kosovo

GRUPO E

  • Alemanha
  • Curaçau
  • Costa do Marfim
  • Equador

GRUPO F

  • Países Baixos
  • Japão
  • Ucrânia, Suécia, Polónia ou Albânia
  • Tunísia

GRUPO G

  • Bélgica
  • Egito
  • Irão
  • G4

GRUPO H

  • Espanha
  • Cabo Verde
  • Arábia Saudita
  • Uruguai

GRUPO I

  • França
  • Senegal
  • Irão, Bolívia ou Suriname
  • Noruega

GRUPO J

  • Argentina
  • Argélia
  • Áustria
  • Jordânia

GRUPO K

  • Portugal
  • Congo, Jamaica ou Nova Caledónia
  • Uzbequistão
  • Colômbia

GRUPO L

  • Inglaterra
  • Croácia
  • Gana
  • Panamá

Quando joga Portugal?

Portugal joga pela primeira vez a 17 de junho de 2026 em Houston ou na Cidade do México contra Congo, Jamaica ou Nova Caledónia.

O segundo jogo será 23 de junho contra o Uzbequistão em Houston ou Guadalajara.

O último jogo desta fase será a 27 de junho contra a Colômbia em Miami ou Atlanta.

