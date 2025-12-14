Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

John Cena terminou a sua carreira nos ringues da WWR este fim-de-semana. Em Washington, Cena perdeu o combate contra Gunther, naquele que foi o evento principal da noite.

John Felix Anthony Cena chegou à WWE em 2002. Desde então conquistou 17 título mundiais, popularizou frases, como o You Can´t See Me (Não me consegues ver, em português) e impactou muitos dos adeptos da modalidade e tornou-se numa das figuras mais reconhecidas e rentáveis do wrestling mundial.

A carreira foi marcada por uma evolução constante, tendo-se iniciado como rookie de "agressão implacável", passou a rapper com o personagem Doctor of Thuganomics e consolidou-se como herói conhecido pela atitude de Never Give Up. (Nunca Desistir, em português).

Cena é também muito associado ao programa Make-A-Wish, que ajuda a realizar os sonhos de crianças com doenças graves, onde ele é a personalidade que mais desejos realizou no mundo inteiro. São 650 desejos realizados, um recorde do Guiness.

Nos últimos anos, já mais afastado do ringue, Cena tem feito notar-se no cinema, onde participa em filmes desde 2006. Películas como Trainwreck, Blockers ou Suicide Squad fizeram dele também uma estrela de Hollywood.

